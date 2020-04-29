Во вторник в Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Во вторник в столице умерли 67 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в городе — 546 человек. За сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 606 человек. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, это почти в два раза больше, чем в предыдущие дни. Общее число вылечившихся в столице — 4130.