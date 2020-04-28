Минздрав разрешил исследования препарата для лечения COVID-19. Испытания пройдут в 17 лечебных учреждениях в разных регионах страны. «Фавипиравир» разработали как противовирусное средство. Лекарство одобрено в качестве противогриппозного в Японии. По данным китайских ученых, препарат показал эффективность лечения COVID-19.