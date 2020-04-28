Страны ЕС начали снимать эпидемические ограничения

Страны Евросоюза приступают к снятию ограничений, связанных с пандемией. В Швейцарии открываются магазины стройматериалов, парикмахерские, ветеринарные клиники, тату-салоны. С 27 апреля в стране начали действовать послабления. Второй этап ожидается 11 мая, третий запланирован на 8 июня. Процесс выхода из карантина сейчас наиболее заметен в Чехии. Власти разрешили своим гражданам поездки за границу. В Чехии уже открылись гостиницы и даже рестораны с террасами. Правда, их посещение возможно только в масках. Одежду в магазинах пока мерить нельзя, а вот обувь после дезинфекции разрешили. Работу возобновили также тренажерные залы и фитнес-центры. Тем временем канцлер Австрии пообещал бороться «за каждое рабочее место в стране». Кризис, вызванный коронавирусом, ощутимо ударил по предприятиям, правительство страны выделит помощь в размере €38 млрд. С 14 апреля в Австрии открылись магазины площадью менее 400 кв. м. Более крупные магазины заработают с 1 мая. К прежней жизни возвращаются и в Италии. Там возобновили работу на заводах Турина и Неаполя. Также заметны смягчения ограничительных мер и в спорте. Футбольные команды высшего дивизиона итальянской лиги снова приступили к тренировкам.