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На фоне распространения коронавируса увеличилось число мошенников

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Преступники активизировались на фоне распространения вируса. Эксперты Роспотребнадзора и Минфина составили список часто встречающихся видов обмана граждан. Чаще всего аферисты предлагают жертвам якобы полезные товары. Варианты разные: особые маски, очистители воздуха, лекарства. Жителям Архангельска продавали курс массажа от COVID-19. «Целительница» заработала сотни тысяч рублей, кстати, до массажа, как рассказывают клиенты, не дошло. Еще одна уловка — фальшивые пропуска для поездок по столице или помощь в оформлении компенсаций ущерба от эпидемии. Мошенники могут предложить тест или вакцину от коронавируса, разумеется, бесплатно и с выездом на дом. Как итог —квартирная кража. Объявления авантюристы размещают в интернете. Кроме того, аферисты рассылают фейковые СМС, например, могут попытаться напугать вас новостью о штрафе за нарушение самоизоляции.

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