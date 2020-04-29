Суд по делу россиянина Никулина в США перенесли на июнь из-за пандемии

Судебный процесс в США по делу обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина перенесен на 1 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение судьи Уильяма Элсапа.

Ранее процесс уже переносили несколько раз.

Дело Никулина было прервано в марте в Сан-Франциско на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране. При этом суд спросил присяжных, когда они готовы принять участие в слушаниях: 4 мая или после снятия ограничений из-за коронавируса. Большинство выступило за приостановление рассмотрения дела до окончания пандемии.

Промежуточное заседание, на котором будет рассмотрена возможность начала судебного процесса в отношении Никулина, пройдет 26 мая.

ФБР обвиняет Никулина в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры, совершенные в 2012 году. Он был арестован чешской полицией по запросу бюро в октябре 2016 года, после чего в марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США.

Позднее сообщалось, что чешский конституционный суд отменил это решение задним числом.