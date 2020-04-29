Прямой эфир
Сюжет:

Суд по делу россиянина Никулина в США перенесли на июнь из-за пандемии

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судебный процесс в США по делу обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина перенесен на 1 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение судьи Уильяма Элсапа.

Суд пойдет: США решат судьбу Евгения Никулина в марте 2020 года
Жюри присяжных может приговорить «российского хакера» фактически к пожизненному заключению

Ранее процесс уже переносили несколько раз.

Дело Никулина было прервано в марте в Сан-Франциско на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране. При этом суд спросил присяжных, когда они готовы принять участие в слушаниях: 4 мая или после снятия ограничений из-за коронавируса. Большинство выступило за приостановление рассмотрения дела до окончания пандемии.

Промежуточное заседание, на котором будет рассмотрена возможность начала судебного процесса в отношении Никулина, пройдет 26 мая.

ФБР обвиняет Никулина в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры, совершенные в 2012 году. Он был арестован чешской полицией по запросу бюро в октябре 2016 года, после чего в марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США.

Позднее сообщалось, что чешский конституционный суд отменил это решение задним числом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нечастный случай: Евгения Никулина лишают адвокатов
Российского гражданина перевели в новую тюрьму и хотят навязать ему государственного защитника
Экспертиза признала арестованного в США россиянина Никулина вменяемым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020