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Ученые раскрыли секреты картины «Девушка с жемчужной сережкой»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Ученые из расположенной в Гааге галереи Маурицхёйс в ходе масштабного исследования раскрыли несколько секретов картины «Девушка с жемчужной сережкой» (1665 год) нидерландского художника Яна Вермеера.

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Как пишет The Guardian, специалисты обнаружили у изображенной девушки прорисованные ресницы. Кроме того, сзади нее оказались складки зеленой ткани, а не просто темный фон.

Всё это позволило ученым предположить, что на картине изображен реальный человек.

Также реставраторам удалось доподлинно проследить технику письма Вермеера. Оказалось, что художник начинал с черных и коричневых красок, а затем добавлял остальные, переходя от фона в передний план.

Ученые также полагают, что изображенная жемчужина —вымысел художника, так как у нее нет контура и крючка, за который бы она крепилась.

«Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка. Где-то это и хорошо. Благодаря такой загадке она по-прежнему будет всем интересна», — отметила руководитель проекта Эбби Вандивере.

Специалисты намерены и дальше исследовать картину.

В январе ученые раскрыли секрет картины художника эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи «Спаситель мира». По их словам, он изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

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