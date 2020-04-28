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Природно-архитектурный комплекс построят на въезде в Ялту

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На въезде в Ялту со стороны Симферополя появится природно-архитектурный комплекс. Об этом 28 апреля помощник главы городской администрации Сейран Меметов рассказал ИА «Крыминформ».

По его словам, городская администрация подготовила проект по благоустройству и озеленению въездной группы, расположенной в районе автовокзала. Идея создать на этом месте природно-архитектурный комплекс появилась после удаления и выкорчевки старых кустарников и сухостоя, высадки цветов.

Предполагается, что комплекс станет визитной карточкой Ялты. К обсуждению проекта активно подключились горожане. Поступили предложения создать здесь фонтан, грибки-зонтики, установить большую ракушку с жемчужиной и различные стелы с гербом и флагом города.

Меметов отметил, что все предложения были внимательно изучены. Сейчас проект уже согласован, сметы рассчитаны и подготовлены.

13 марта сообщалось, что власти Ялты объявили список новых приоритетных проектов, которые реализуют в рамках развития города. Глава местной администрации Иван Имгрунт сообщил о создании музея Вернадского с учреждением международной премии его имени, ежегодном проведении международного межпарламентского форума в честь Ялтинской конференции 1945 года, организации фестиваля искусств «Золотой лев» и международного шахматного турнира инвалидов-колясочников.

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