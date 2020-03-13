Утверждены приоритетные проекты для развития Ялты

Власти Ялты объявили список новых приоритетных проектов, которые реализуют в рамках развития города. Глава местной администрации Иван Имгрунт сообщил о создании музея Вернадского с учреждением международной премии его имени, ежегодном проведении международного межпарламентского форума в честь Ялтинской конференции 1945 года, организации фестиваля искусств «Золотой лев» и международного шахматного турнира инвалидов-колясочников.

«Также принято решение о закладке камней в основание храма Примирения и Центра духовного наследия — музея архитектуры, дизайна и искусства, которые мы будем строить», — цитирует Имгрунта «Крыминформ».

По его словам, предстоит выбрать место для установки памятника, посвященного 100-летию «Белого исхода», планируется разработка дизайн-кода Ялты, внедрение единой системы транспортной навигации города и активизация работы по возвращению исторических названий улицам старой Ялты. Еще одним знаковым событием, добавил Имгрунт, должно стать учреждение международной премии за гуманизм имени Чехова.

Напомним, Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 3 марта написал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. «Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус», — говорится в публикации Аксенова.