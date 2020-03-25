Дом-музей Чехова в Ялте устроил виртуальную выставку картины Жилинского

Виртуальная выставка, посвященная картине Д.Д. Жилинского «Весна Художественного театра», появится на официальном сайте ялтинского Дома-музея А.П. Чехова. Об этом сообщил автор ее научной концепции, специалист по учету музейных предметов Белой дачи Чехова Николай Романов.

«Поскольку это полотно вызывает неизменный и живой интерес у посетителей дома-музея, было принято решение создать мультимедийную выставку, основу которой составят копии уникальных документов и фотографий, повествующие о запечатленных на картине персонажах», — рассказал он Крыминформу.

На картине изображена крыша дома ялтинской почитательницы Чехова, благотворительницы, артистки, издателя Ф.К. Татариновой, а на ведущей к ней лестнице — 43 «создателя весны» Московского художественного театра.

Ранее в России закрылись на карантин все федеральные, а также большинство московских и петербургских музеев, включая частные. Министр культуры Ольга Любимова, однако, поручила всем подведомственным учреждениям разработать онлайн-программы и «расширить палитру проектов» в интернете. «Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн», — заявила Ольга Любимова.