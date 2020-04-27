Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Ялте

Власти Ялты определили место для установки памятника ликвидаторам и жертвам аварии на Чернобыльской АЭС. Для определения внешнего вида монумента будет проведен открытый конкурс.

О планах на установку памятника сообщил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов во время митинга-реквиема в честь 34-летней годовщины катастрофы. По его словам, члены общественной организации «Память Чернобыля» неоднократно обращались к властям с просьбой установить памятник. Монумент появится в сквере на улице Киевской. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Шапортов отметил, что материал и внешний облик памятника будут выбраны в ходе открытого конкурса. Предполагается, что монумент будет установлен к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.