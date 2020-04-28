Опасные линии электропередачи демонтируют на Ямале

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) стартовал демонтаж металлических опор воздушных линий электропередачи. Опасные объекты уберут от подстанции «Летняя» до распределительного пункта № 1, данный участок проходит вдоль улиц Дружбы, Советской и Магистральной.

«Мероприятия по замене высоковольтных воздушных линий на кабельные предприятие реализует уже в течение нескольких лет. Это делается в первую очередь из соображений надежности и безопасности», — цитирует исполнительного директора АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерия Ольхова ИА «Ура.ру».

Взамен воздушной линии уже проложена подземная кабельная линия. Ольхов отмечает, что без металлических конструкций облик города меняется в лучшую сторону.

Все семь опор на выбранном участке уберут до конца недели. В дальнейшем компания планирует реконструировать еще два участка воздушной ЛЭП.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в 2020 году должны реконструировать и капитально отремонтировать 16 объектов коммунальной инфраструктуры. Работы проведет Объединенная теплоснабжающая компания на нескольких территориях присутствия. Они пройдут в рамках концессионных соглашений с муниципалитетами и региональным правительством.