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Масштабный ремонт энергообъектов проведут в Свердловской области

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В Свердловской области в 2020 году должны реконструировать и капитально отремонтировать 16 объектов коммунальной инфраструктуры. Работы проведет «Объединенная теплоснабжающая компания» на нескольких территориях присутствия. Они пройдут в рамках концессионных соглашений с муниципалитетами и региональным правительством.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу компании, в Кировграде заменят оборудование на трех объектах системы холодного водоснабжения. На это потратят 7,8 млн рублей. Также отремонтируют три участка сети холодного водоснабжения — два в Кировграде и один в Левихе.

Во время летней ремонтной кампании специалисты обновят участок магистральной теплосети от улиц Гагарина до Декабристов. На эти цели будет направлено 39 млн рублей. На обновление трубопровода в 75-м квартале выделено 3,1 млн рублей.

Еще 10 млн рублей уйдет на проектирование и экспертизу теплопунктов в Кировграде. По соглашению количество этих теплопунктов должны сократить с восьми до шести. Работы начнутся после завершения отопительного сезона и проведения на сетях гидравлических испытаний.

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