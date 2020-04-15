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Дворы домов затопило в Ноябрьске из-за раннего потепления

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В Ноябрьске на Ямале подтоплены дворы. Это произошло во время активного таяния невывезенного снега. О нештатной ситуации рассказывают местные жители, публикуя в соцсетях соответствующие фотографии.

В комментариях к снимкам говорится, что подобная ситуация складывается в городе регулярно каждый год. Причем страдают от этого не только автомобили, но и люди. По некоторым данным, накануне во дворе дома на улице Советской видели мужчину, шедшего по пояс в воде.

Как сказали ИА «Ура.ру» в администрации Ноябрьска, на фотографиях изображены не дворы, а пустырь.

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