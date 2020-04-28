Путин рассказал о важности ценностей взаимопомощи и взаимовыручки

В условиях пандемии коронавирусной инфекции многие предлагают думать, в первую очередь, о спасении экономики, о том, как обеспечить материальное благополучие, однако для россиян такой выбор неприемлем. Об этом заявил во вторник, 28 апреля, в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин.

Говоря об экономике, многие предлагают «идти вперед, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь», отметил президент. Предлагается как можно быстрее отменить ограничения, но если кто-то заболеет или умрет, полагают, что такова судьба.

«Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени», — привел пример президент. По его словам, в те времена не было другого выхода.

Но в условиях современного мира те, кто предлагают оставить людей на произвол судьбы, призывают вернуться к дикости.

«Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках», — привел пример глава государства. Но Спарте это не помогло и она утратила государственность, что остается очень поучительным примером.

Также Путин упомянул рассказ писателя Джека Лондона «Закон жизни». Он напомнил, что племя бросало ставших обузой стариков. А отцы, оставшиеся в одиночестве, верили, что дети вернутся за ними.

«Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код», — подчеркнул Путин.

Россияне учились у предков другом. Россия тысячу лет живет с ценностями солидарности и взаимовыручки. Сегодня эти ценности — опора государственности, полученные вместе с православием.

Эти ценности лежат в основе ислама, буддизма и иудаизма, которые исповедуют россияне.

«Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей», — добавил президент.

Как он добавил, главным в эти дни остаются люди и их жизнь. Другой выбор россияне не приемлют, подчеркнул он.

Ранее в ходе онлайн-совещания президент отметил, что коронавирусная инфекция сильно ударила по бизнесу и самозанятым гражданам. Власти страны, согласно его поручению, должны поддержать всех пострадавших и совместно с представителями бизнеса подготовить общенациональный план восстановления экономики с учетом уже принятых ранее пакетов соответствующих мер.