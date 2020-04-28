Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

Эксперты Роскачества проверили чипсы и в некоторых торговых марках обнаружили мышьяк и кадмий. Всего изучили продукцию 16 производителей. Кадмий обнаружен в 4 из них, а мышьяк только в продукте одной торговой марки. В чипсах 11 производителей есть пестициды. По словам специалистов, они могли попасть в чипсы через основное сырье.