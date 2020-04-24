В РФ хотят обнулить пошлины на сырье для соков и пюре

Цены на детское питание могут вырасти уже в течение года из-за колебаний курса валют . Чтобы сгладить негативную ситуацию — производители предложили на 1,5-2 года обнулить ввозные пошлины на импортное сырье — из которого изготавливают пюре и соки. Речь идет о 149 наименованиях товаров.

В перечень попали также концентраты, замороженная продукция, витамины и сахара, а также красящие вещества. Сейчас ввозные пошли на эти товары составляют 5-15% от закупочной цены.

Фрукты, из которых делаются пюре и концентраты, не растут в России. Компании приобретают сырье в Европейском союзе, Китае, Вьетнаме, Турции, Сербии, африканских странах