Роспотребнадзор напоминает о правилах доставки еды на дом в период пандемии. Курьер должен носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиками, строго следить за чистотой форменной одежды. Каждому доставщику необходимо иметь при себе медицинскую книжку. Кафе и рестораны обязаны дезинфицировать емкости для еды. Курьеру следует оставлять заказ у двери и отходить на полтора метра.