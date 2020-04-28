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Первую онлайн-свадьбу сыграли в Коми

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В городе Ухте в республике Коми впервые провели свадьбу в режиме онлайн. Необычное торжество состоялось в пятницу, 24 апреля. Жених и невеста решили не переносить церемонию на более поздний срок и, несмотря на режим самоизоляции, устроили праздник для родственников и друзей.

Как пишет ИА «Комиинформ», пара только вдвоем официально оформила отношения в загсе, а позже в режиме онлайн прошла настоящая свадебная вечеринка.

Организацией свадьбы на платформе Zoom трудилась целая команда профессионалов: сценарист, фотограф, видеограф, администратор чата и тамада. Подключились гости из Петропавловска-Камчатского, Воронежа, Усть-Ухты и Сосногорска. Они накрыли у себя столы и подготовили таблички «Горько!».

В итоге перед экранами ноутбуков собрались более 30 человек. Гостями-сюрпризом свадьбы стали артист Андрей Державин и пародийный дуэт «Боня и Кузьмич».

18 апреля сообщалось, что власти штата Нью-Йорк на фоне распространения коронавирусной инфекции разрешили жителям вступать в брак по видеосвязи.

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