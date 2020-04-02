Загсы Ярославской области приостановили прием заявлений на свадьбы и разводы

Все загсы Ярославской области приостановили прием заявлений на заключение браков и разводы до начала лета. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщило правительство региона.

«Со 2 апреля до 1 июня в Ярославской области приостанавливается прием заявлений на регистрацию и расторжение браков. Такое решение принято оперативным штабом правительства области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», ― говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале региона.

Отмечается, что заключение браков будет проводиться лишь в исключительных случаях и без присутствия гостей. При этом по заявлениям, поступившим ранее, даты регистрации будут перенесены на другие дни с согласия жениха и невесты.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в загсах. По словам председателя правительства, россияне в период приостановки работы загсов должны получить возможность регистрировать события.

31 марта правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса. Ранее запланированные даты регистрации брака ведомство рекомендует перенести на более поздний срок. Если же перенести дату невозможно, то на регистрации в загсе должны присутствовать только молодожены без гостей и свидетелей.

Предполагается, что ограничение будет действовать минимум до 1 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.