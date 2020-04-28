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Эксперты назвали сроки восстановления спроса на автомобили в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне в самоизоляции строят планы на жизнь после пандемии, в том числе задумываются о покупке автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты исследований аналитиков сервиса «Авито» во вторник,28 апреля, которые они провели специально для «Известий».

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Эксперты уверены, что после снятия карантина соотечественники наводнят российские автосалоны, однако эта волна будет непродолжительной. По мнению специалистов, спрос на автомобили в стране будет восстанавливаться долго и медленно — для этого может понадобиться несколько лет.

В первую очередь, россияне, согласно данным анализа, рассматривают в качестве приобретения подержанные автомобили. Число онлайн-поисков по запросу «машины с пробегом» увеличилось в среднем на 7–28%. Наибольшей популярностью у граждан в этой категории пользуются кроссоверы.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков выразил уверенность, что россияне будут стремиться купить и новые автомобили после отмена режима самоизоляции, однако их будут интересовать машины «подешевле». Часть покупателей, по его мнению, попытаются приобрести авто еще до снятия ограничений, а точнее, до летнего поднятия цен.

В крупном дилерском центре «Автомир» не ожидают ажиотажного спроса на машины, так как уверены, что полтора-два месяца карантина «крайне негативно повлияют на и так небольшие доходы россиян».

Подробнее читайте в материале: Поставят на колеса: отложенный спрос на подержанные машины растет из-за пандемии

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