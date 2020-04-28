Эксперты назвали сроки восстановления спроса на автомобили в России

Россияне в самоизоляции строят планы на жизнь после пандемии, в том числе задумываются о покупке автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты исследований аналитиков сервиса «Авито» во вторник,28 апреля, которые они провели специально для «Известий».

Эксперты уверены, что после снятия карантина соотечественники наводнят российские автосалоны, однако эта волна будет непродолжительной. По мнению специалистов, спрос на автомобили в стране будет восстанавливаться долго и медленно — для этого может понадобиться несколько лет.

В первую очередь, россияне, согласно данным анализа, рассматривают в качестве приобретения подержанные автомобили. Число онлайн-поисков по запросу «машины с пробегом» увеличилось в среднем на 7–28%. Наибольшей популярностью у граждан в этой категории пользуются кроссоверы.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков выразил уверенность, что россияне будут стремиться купить и новые автомобили после отмена режима самоизоляции, однако их будут интересовать машины «подешевле». Часть покупателей, по его мнению, попытаются приобрести авто еще до снятия ограничений, а точнее, до летнего поднятия цен.

В крупном дилерском центре «Автомир» не ожидают ажиотажного спроса на машины, так как уверены, что полтора-два месяца карантина «крайне негативно повлияют на и так небольшие доходы россиян».

Подробнее читайте в материале: Поставят на колеса: отложенный спрос на подержанные машины растет из-за пандемии