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ООН призвала страны выходить из кризиса с упором на чистую энергетику

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Фото: Global Look Press/Jens Büttne/dpa/picture-alliance
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Правительства государств должны помогать восстановлению тех предприятий и рабочих мест, деятельность которых будет способствовать переходу на чистые возобновляемые источники энергии. Об этом заявил во вторник, 28 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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По его словам, как у коронавируса, так и у парниковых газов нет границ. «При восстановлении мы должны построить лучший мир», — призвал генсек ООН, речь которого опубликована на его странице в Twitter.

Средства налогоплательщиков не должны идти на помощь устаревшим, загрязняющим атмосферу, использующим уголь индустриям, добавил он.

22 апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил о голоде «библейского масштаба» через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным портала Worldometer на 28 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.

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