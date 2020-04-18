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Гутерреш продлил удаленную работу в ООН до июня

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Фото: Global Look Press/Xie E/XinHua
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш продлил удаленную работу для секретариата организации до июня после введения режима «Нью-Йорк на паузе». Об этом 18 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию распоряжения генсека.

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В четверг, 16 апреля, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо продлил до 15 мая социальные ограничения в регионе на фоне пандемии коронавируса.

«Проконсультировавшись со старшим руководящим составом и нашими медицинскими службами, я принял решение, что текущие предписания об использовании телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 31 мая 2020 года», — цитирует документ агентство.

Накануне Куомо объявил о динамике снижения смертности в штате от коронавирусной инфекции.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 18 апреля в Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 700 тыс, умерли от коронавирусной инфекции 37 тыс. пациентов.

При этом президент США Дональд Трамп считает, что страна преодолела пик вспышки коронавируса, и объявил о том, что 29 штатов могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса.

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