Ума палата: любимой актрисе Тарантино исполняется 50

Уме Турман, одной из самых популярных американских актрис, снимающейся и в интеллектуальном, и в массовом кино, 29 апреля исполняется 50. «Известия» присоединяются к поздравлениям
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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Появившись в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, Ума стала одной из любимейших актрис режиссера. Роль Мии Уоллес принесла ей номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA и сделала международной звездой
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Фото: REUTERS/Stephen Hird
Ума Каруна Турман родилась в семье профессора Колумбийского университета Роберта Турмана и бывшей фотомодели, шведской баронессы Нены фон Шлебрюгге
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Фото: Getty Images/WireImage/Taylor Hill
В 2017 году Ума Турман вместе с Николь Кидман и Хелен Миррен появилась в культовом календаре фирмы Pirelli
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Фото: Getty Images/Sygma/frederic meylan
В 1990 году Турман появилась на экране в фильме Филипа Кауфмана «Генри и Джун», в котором сыграла жену писателя Генри Миллера
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Фото: Getty Images/Sygma/Eric Robert
«Криминальное чтиво» стало для Турман прорывом в мир международного кино
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Фото: REUTERS/Phil McCarten
Восковая фигура Умы в роли Черной Мамбы из «Убить Билла» украшает Музей мадам Тюссо в Голливуде
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