Русская душою: Кира Найтли играет пираток и аристократок

Британскую актрису Киру Найтли знают и обычные зрители — как Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря», и утонченные синефилы — как исполнительницу ролей в экранизациях английской и русской классики. 26 марта Кире исполнилось 35, и «Известия» присоединяются к поздравлениям
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Walt Disney Pictures
Одна из последних работ актрисы — роль Сахарной Сливы в фильме по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и четыре королевства»
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sonia Moskowitz
В фильме-биографии великого математика Алана Тьюринга «Игра в имитацию» (в главной роли — Бенедикт Камбербетч) Найтли сыграла криптографа Джоан Кларк
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
Самой знаменитой ролью Киры Найтли остается Элизабет Суонн, отважная подруга Уилла Тернера из «Пиратов Карибского моря»
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Focus Features
Актрису часто приглашают на съемки экранизаций классики: она уже сыграла и Лару в новой версии «Доктора Живаго», и Анну Каренину в фильме Джо Райта 2012 года
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Фото: Getty Images/Gareth Cattermole
С Россией Киру связывает и имя: родители назвали ее в честь советской фигуристки Киры Ивановой (1963–2001), правда, ошиблись с транскрипцией
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Kika Press
Кира Найтли дважды номинировалась на «Оскар» и трижды на «Золотой глобус». С государственными наградами ей повезло больше: в 2018 году она была награждена Орденом Британской империи
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ki Price
В фильме Дэвида Кроненберга «Опасный метод» Найтли сыграла Сабину Шпильрейн, пациентку и ученицу основоположников психоанализа Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, ставшую одним из первых советских психотерапевтов
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Bleecker Street
В 2019 году Кира Найтли появилась в заглавной роли в биографической драме «Колетт» о жизни знаменитой французской писательницы
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Lawrence K. Ho
Сейчас актриса снимается в рождественской комедии под рабочим названием «Тихая ночь»
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