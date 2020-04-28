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Беби-бум зафиксировали в Приморском сафари-парке

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В Приморском сафари-парке произошел беби-бум. Потомство принесли сразу две дальневосточные лесные кошки. Об этом говорится на официальной странице парка в Instagram.

Сотрудники парка рассказали, что котят очень много и как их матери будут разбираться, где чей, остается только догадываться.

Vostokmedia уточняет, что две недели назад в сафари-парке малышей родила лисица Глаша. Сейчас они уже начали открывать глаза.

21 апреля сообщалось, что в сафари-парк подкинули двух медвежат. Они сильно истощены и нуждаются в помощи специалистов.

Реабилитационный центр МРОО «Тигр» был создан в Приморье в 2012 году для восстановления здоровья пострадавших тигров и других редких животных.

Так, здесь выходили одного африканского льва и 10 тигров. После прохождения реабилитации их выпустили на волю. В центре периодически ухаживают за медвежатами-сиротами.

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