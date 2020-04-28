Грузовой поезд сбил медведя в Иркутской области

В Чунском районе Иркутской области поезд сбил медведя. Это произошло на перегоне «Кешево–Торея». Машинист грузового состава применил экстренное торможение, пытаясь спасти хищника, но избежать столкновения ему не удалось.

Как пишет ИА IrkutskMedia, жители района в середине апреля рассказывали о том, что видели медведя недалеко от дороги на Изыкан, в районе так называемого стрельбища. Представители общества охотников выезжали на место, но медведь оттуда уже ушел.

Главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Чунскому лесничеству Андрей Кривоносов сообщил, что ведомство пока не получало ни одного обращения о выходе медведей к населенным пунктам или о проявлении агрессии со стороны хищников. По этой причине они отстрелу не подлежат.

В районе выдали 55 разрешений на добычу медведя. Однако охота приостановлена из-за режима самоизоляции. Добывать медведя разрешено с 12 апреля по 10 июня и с 1 августа по 30 ноября.

21 апреля сообщалось, что в сторожку на территории приморского сафари-парка подкинули двух медвежат. Животные истощены и очень плохо едят.