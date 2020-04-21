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Двугорбые верблюжата родились в Московском зоопарке

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Фото: TASS/DPA/Arne Dedert
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Детеныши двугорбых верблюдов появились на свет в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

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Верблюжата Шторм и Буря родились в марте, но известно об этом стало только сейчас.

Отмечается, что их матери — верблюдицы Белая и Понка — прибыли в столичный зоопарк беременными в конце сентября.

Как рассказали в пресс-службе, первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, спустя неделю мать начала кормить самостоятельно.

Уточняется, что верблюжата довольно активны — они могут следовать за матерью уже в первый день жизни.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики.

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