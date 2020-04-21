Двух истощенных медвежат подкинули сторожу сафари-парка в Приморье

Неизвестные подкинули сторожу приморского сафари-парка двух истощенных медвежат. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что всего в МРОО «Центр «Тигр» находятся девять медвежат. Двое новеньких были подброшены в коробке. Животные сильно истощены и плохо едят.

По данным телеканала, этот реабилитационный центр был создан в Приморье в 2012 году для реабилитации тигров и других редких животных. Здесь содержался один африканский лев и 10 тигров, которые после прохождения реабилитации были выпущены на волю. Кроме того, в этом центре периодически ухаживают за медвежатами-сиротами.

Ранее в марте в приморском национальном парке «Земля леопарда» подсчитали медведей. Ученые смогли выяснить численность благодаря фотоловушкам, их в заповеднике более 400.