Почти половина украинцев заявили об ухудшении качества госмедицины

Почти половина жителей Украины видят ухудшение качества государственных медицинских услуг, оказываемых в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 28 апреля.

Так, об ухудшении качества медицины заявили 49% респондентов. Не увидели изменений 33%, еще 12% уверены в улучшении качества услуг.

При этом в октябре 2019 года на тот же вопрос о негативных изменениях заявили 45% опрошенных, 30% указали на отсутствие изменений, еще 12% отметили улучшения. Остальные затруднились дать оценку либо отказались отвечать.

Также граждан Украины спросили о ситуации с коронавирусом в стране. Так, 43% участников опроса полагают, что ситуация ухудшается, 33% — что не меняется, еще 15% заявили об улучшении положения.

Опрос проводился среди жителей Украины старше 18 лет 24–25 апреля.

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал в августе 2019 года, второй начался 1 апреля. Программа предполагает финансирование больниц, имеющих необходимое оборудование для оказания услуг, а остальные будут перепрофилированы. Также изменения будут внесены в работу поликлиник и служб экстренной помощи.

По словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, из-за реформы около трети населения не сможет получить бесплатную медицинскую помощь.

По данным Worldometer на 28 апреля, на Украине коронавирус обнаружен более чем у 9,4 тыс. человек, скончались 239 пациентов.