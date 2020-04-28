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Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

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Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. В Исламской Республике, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражены 91 472 человека.

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В России число заболевших на 28 апреля выросло до 93 558 человек. За последние сутки больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).

Накануне Россия опередила Китай и переместилась с десятой на девятую строчку в списке стран с наибольшим числом инфицированных COVID-19, передает НСН.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн человек, вылечились более 878 тыс. Жертвами COVID-19 стали более 208 тыс. человек.

Самая тяжелая ситуация с заболеванием наблюдается в США, Испании, Италии и Франции. В Соединенных Штатах выявлено более миллиона случаев заболевания, в Испании — свыше 230 тыс. зараженных коронавирусом. В Италии подтверждено более 199 тыс. случаев COVID-19. Далее следуют Германия, Великобритания и Турция.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки, сообщает RT. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8(800) 2000-112.

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