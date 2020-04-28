Светофор установят в Брянске около драмтеатра

В Брянске продолжается масштабный ремонт улицы Фокина. В скором времени около драматического театра установят светофор.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, на благоустройство улицы выделили 78 млн рублей. Подрядчик уже завершил замену тротуарной плитки на участке от Брянсккниги до ЦУМа. Также рабочие обновили светильники на фонарях вдоль всей магистрали.

Ранее в Брянске после недельного перерыва возобновили строительство дороги на улице Советской. Рабочие приступили к рытью котлованов под троллейбусные опоры. На этой неделе планируется установить первые девять штук из 30. Затем демонтируют существующие опоры. Завершено обустройство тротуара между улицами Советской и Фокина.