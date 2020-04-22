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Дорогу на улице Советской в Брянске строят с опережением графика

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В Брянске продолжается строительство новой автодороги на улице Советской. Стоимость проекта составляет 380 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы идут с опережением графика. Представители подрядчика продолжили укладку выравнивающего слоя асфальта. К настоящему времени они заасфальтировали участок протяжённостью более 1 км. Осталось уложить ещё около 300 м асфальта, после чего строители приступят к асфальтированию основного полотна дороги и примыканиях к этому пути. Готовность тротуаров ныне составляет 60%, передает интернет-газета «Брянские новости».

В связи с коронавирусной инфекцией на объекте продезинфицировали всю технику. Рабочим выданы средства индивидуальной защиты, за их самочувствием постоянно следят.

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