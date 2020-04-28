Прямой эфир
Сюжет:

Путин обратится к россиянам с большим выступлением

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Запасы в срок: регионы должны иметь резерв для борьбы с COVID-19
Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с главами Приморского края и Калининградской области

«Оно будет, скажем так, где-то в районе полчетвертого, с трех до четырех. Оно будет всё в открытом режиме. Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, целью видеоконференции является совещание российского лидера с главами регионов. На связь выйдут губернаторы всех субъектов, после вступительного слова президента выступят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценка ситуации и перспектив на краткосрочный период. Большое совещание, важное. Вот сегодня главное рабочее мероприятие у главы государства», — резюмировал Песков.

Открытое совещание Путина с губернаторами его пресс-секретарь анонсировал 27 апреля. В рамках видеоконференции губернаторы должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

8 апреля российский лидер провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса. Правительство определило срок их выполнения — до 28 апреля. Приоритетом для субъектов должно стать сохранение здоровья людей, а также недопущение спада экономики. Отдельной задачей является наращивание медицинских мощностей в учреждениях здравоохранения регионов в виде обеспечения достаточного количества койко-мест и необходимого для лечения оборудования.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал не забывать о других угрозах из-за борьбы с коронавирусом
Названа причина поражения легких при коронавирусе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020