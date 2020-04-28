Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно будет, скажем так, где-то в районе полчетвертого, с трех до четырех. Оно будет всё в открытом режиме. Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, целью видеоконференции является совещание российского лидера с главами регионов. На связь выйдут губернаторы всех субъектов, после вступительного слова президента выступят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценка ситуации и перспектив на краткосрочный период. Большое совещание, важное. Вот сегодня главное рабочее мероприятие у главы государства», — резюмировал Песков.

Открытое совещание Путина с губернаторами его пресс-секретарь анонсировал 27 апреля. В рамках видеоконференции губернаторы должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

8 апреля российский лидер провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса. Правительство определило срок их выполнения — до 28 апреля. Приоритетом для субъектов должно стать сохранение здоровья людей, а также недопущение спада экономики. Отдельной задачей является наращивание медицинских мощностей в учреждениях здравоохранения регионов в виде обеспечения достаточного количества койко-мест и необходимого для лечения оборудования.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.