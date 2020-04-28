Прямой эфир
Сюжет:

Названа причина поражения легких при коронавирусе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменения в легких при коронавирусной инфекции происходят из-за того, что вирус повреждает ген гемоглобина, в результате чего в организме образуется избыток железа. Это препятствует обмену кислорода и приводит к кислородному голоданию, рассказал 28 апреля вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник.

Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории ведут переговоры по поставкам сразу нескольких скрининг-систем

«Развитие этого опасного жизнеугрожающего осложнения можно предсказать по повышению уровня ферритина (белка, который вырабатывается в печени и собирает всё железо, которое есть в организме). Избыток ферритина провоцирует «цитокиновый шторм» — чрезмерную реакцию иммунной системы, при которой образуется излишнее количество иммунных клеток», — отметил профессор в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, именно это и приводит к внезапному ухудшению состояния и смерти пациентов, у которых болезнь до этого протекала в легкой форме.

корона

Общее число заразившихся в России, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 3,1 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России
606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020