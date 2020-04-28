Названа причина поражения легких при коронавирусе

Изменения в легких при коронавирусной инфекции происходят из-за того, что вирус повреждает ген гемоглобина, в результате чего в организме образуется избыток железа. Это препятствует обмену кислорода и приводит к кислородному голоданию, рассказал 28 апреля вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник.

«Развитие этого опасного жизнеугрожающего осложнения можно предсказать по повышению уровня ферритина (белка, который вырабатывается в печени и собирает всё железо, которое есть в организме). Избыток ферритина провоцирует «цитокиновый шторм» — чрезмерную реакцию иммунной системы, при которой образуется излишнее количество иммунных клеток», — отметил профессор в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, именно это и приводит к внезапному ухудшению состояния и смерти пациентов, у которых болезнь до этого протекала в легкой форме.

Общее число заразившихся в России, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

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