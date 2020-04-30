Прямой эфир
Общество
Предприятие МВД начнет изготавливать медицинские маски и халаты
Общество
За сутки в Москве от коронавируса вылечились 525 человек
Туризм
Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило тысячу
Экономика
В Минпромторге допустили включение легпрома в список пострадавших отраслей
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тыс.

Ученые предложили использовать машинное обучение для прогнозирования свойств сапфира

0
Фото: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из университетов России и Индии предложили использовать методы машинного обучения для прогнозирования свойств искусственных кристаллов сапфира. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Electronic Science and Technology.

Точная ставка: новый радиоактивный изотоп уничтожит мельчайшие метастазы
Уникальная методика наработки тербия-149 повысит эффективность борьбы с онкозаболеваниями

Целью исследования, в котором приняли участие эксперты Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) и Южного Федерального университета, а также Индийского института технологий Мадраса (IIT Madras), является сокращение дефектов в сапфире, совершенствование и развитие современных технологий выращивания искусственных кристаллов.

«Нами было разработано программное обеспечение, которое является универсальным инструментом для изучения влияния различных параметров на качество кристаллов. Оно может широко использоваться для оценки и прогнозирования дефектов растущего кристалла», — отметил профессор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Алексей Филимонов.

Промышленное применение таких методов повысит уровень автоматизации производства кристаллов с заранее определенной комбинацией свойств для конкретного применения в микро- и наноэлектронике, уверен руководитель Лаборатории высокопроизводительной керамики индийского института Рави Кумар.

Сейчас ведутся работы по увеличению экспериментальных данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирские ученые определили эпоху появления калгутинских петроглифов
Генетики связали появление проблем с сердцем с просмотром телевизора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020