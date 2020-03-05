Точная ставка: новый радиоактивный изотоп уничтожит мельчайшие метастазы

Российские ученые впервые получили редкий радиоактивный изотоп – тербий-149, который поможет эффективно диагностировать и уничтожать как злокачественные опухоли, так и метастазы. Методика наработки тербия -149 была создана специалистами НИЦ «Курчатовский институт» на ускорителе У-150. Появление медпрепаратов на основе этого изотопа можно ожидать после прохождения необходимых испытаний, которые займут около 10 лет.

Редкий вид

Использование радиоактивных изотопов – один из передовых методов таргетной противораковой терапии. В ее рамках радиоактивные атомы доставляются точно в злокачественные опухоли для того, чтобы разрушить их с помощью излучения. Однако воздействие предлагаемых сейчас изотопов (например, актиния) все же переносится на здоровые клетки организма из-за образования при их распаде других альфа-излучателей, которые могут повредить здоровым тканям.

Справиться с этим побочным эффектом может помочь использование новых медицинских препаратов на основе тербия-149, который выделяет мощное альфа-излучение, распадаясь на безопасные и безвредные для человека составляющие. Достаточные количества этого вещества научились получать ученые Курчатовского института.

Циклотрон_1 Ускоритель частиц У-150 Фото: НИЦ «Курчатовский институт»

- Для того, чтобы синтезировать тербий-149 было решено использовать ускоритель частиц У-150 – с его помощью мы облучаем мишень из изотопа европия-151 ядрами гелия-3 с энергией в 70 млн. электронвольт, - рассказал заведующий Лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов Комплекса НБИКС - технологий НИЦ «Курчатовский институт» Рамиз Алиев. - В результате за 8 часов можно наработать такое количество вещества, которого должно хватить для проведения процедуры по меньшей мере у 10 пациентов.

По словам ученого, это достижение значительно превосходит результаты ученых из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), которые получают меньшие количества тербия при значительно большей энергии используемого ими ускорителя, составляющей около одного миллиарда электронвольт. При этом именно CERN является единственным конкурентом Курчатовского института в получении редкого изотопа.

Точно в цель

Одно из главных преимуществ тербия – это способность легко встраиваться в биомолекулы, что упрощает его медицинское использование.

- Мы рассчитываем присоединять полученный изотоп к антителам или пептидам, которые способны находить раковые клетки в теле человека, - отметил Рамиз Алиев. - После этой процедуры они будут внутривенно вводиться в организм пациента для того, чтобы разрушить опухоли и метастазы с помощью альфа-излучения. Затем произойдет их распад на безопасные вещества, которые будут выведены из организма через почки и печень.

Циклотрон_2 Металлический тербий (в форме стабильного изотопа) Фото: theodoregray.com

При этом клиника, в которой будут производиться процедуры, должна находиться поблизости от ускорителя, поскольку период полураспада тербия-149 составляет около 4-х часов, которыми ограничен срок его полезного использования.

По словам ученых, с помощью предложенного вида таргетной терапии врачи смогут уничтожать самые мельчайшие метастазы, что обосновывает его применение в тех случаях, когда с заболеванием не получается справиться традиционной хирургией и требуется системное воздействие на организм. Таким образом, тербий-149 может быть эффективен при лечении многих метастазирующих форм онкологических болезней, к которым относится рак простаты, рак молочной железы и желудка, лейкозы и т.д.

Вторая перспектива

Помимо лечения онкологических заболеваний, тербий может пригодиться и при их диагностике – это обусловлено тем, что вещество помимо альфа-частиц испускает позитроны, которые позволяют видеть опухоли и метастазы на позитронном эмиссионном томографе. Для этих целей планируется использовать изотоп тербий-152, который так же возможно производить предложенным способом.

Перспективность нового лекарства «Известиям» подтвердили в компании «Номеко», которая специализируется на развитии технологий ядерной медицины.

- Новый способ выработки терапевтического количества радионуклида тербия-149 будет иметь особое значение для медицины, если открытие учёных Курчатовского института получится масштабировать, - отметили в пресс-службе организации. – В практическом использовании препараты на его основе будут более стабильны по сравнению, например, с широко разрабатываемыми средствами на базе актиния-225.

Фото: nature.com Мишень из изотопа европия-15, облученная ядрами гелия-3

Также о заинтересованности в новом препарате сообщили специалисты ГК «МедИнвестГрупп», которые используют позитронно-эмиссионную томографию при диагностике рака.

- Пока исследования изотопов тербия носят лабораторный характер и для их широкого внедрения в клиническую практику может потребоваться достаточно много времени, - считает руководитель проектов по производству радиофармпрепаратов, компании «МедИнвестГрупп» Михаил Кузнецов. – При этом потребность в данных препаратах существует, и в перспективе мы бы могли использовать новую технологию в наших центрах ядерной медицины.

После изобретения метода производства изотопа специалисты рассчитывают разработать на его основе лекарство, а затем провести его через все этапы обязательной проверки, которые включают в себя лабораторные исследования, тестирование на животных и клинические испытания. Ожидается, что широкое внедрение нового препарата в клиническую практику произойдет приблизительно через 10 лет.