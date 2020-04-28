Мужчина погиб при разборе старого дома в Карелии

В Карелии проводится проверка по факту гибели мужчины при обрушении старого дома. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Ляппесюрья в Суоярвском районе. Двое мужчин проводили разбор деревянных перекрытий. Один из них использовал бензопилу, в результате чего потолок помещения обрушился. Второй мужчина погиб под завалами, сообщает ИА «Карелinform».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Уфе рабочий погиб при падении кирпича на стройке.