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Мужчина погиб при разборе старого дома в Карелии

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В Карелии проводится проверка по факту гибели мужчины при обрушении старого дома. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Ляппесюрья в Суоярвском районе. Двое мужчин проводили разбор деревянных перекрытий. Один из них использовал бензопилу, в результате чего потолок помещения обрушился. Второй мужчина погиб под завалами, сообщает ИА «Карелinform».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Уфе рабочий погиб при падении кирпича на стройке.

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