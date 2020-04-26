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Два человека погибли в провалившейся под лед машине в Якутии

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В Якутии машина провалилась под лед на реке Лене. В салоне находились пять человек, двое из них погибли.

По данным правоохранительных органов, местные жители нарушили запрет на выезд к ледовой переправе. В 300 м от берега автомобиль «ГАЗ», ехавший из села Кыллах в Даппарай, провалился под лед. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Троим людям удалось спастись. Из затонувшей машины не смогли выбраться мужчины 1994 и 1995 годов рождения. На месте работали спасатели.

Толщина льда в месте провала составляла около 20 см, уточнили в следственном комитете.

22 апреля сообщалось, что в Якутии под лед провалился автомобиль с пятью детьми в салоне. Одного ребенка спасти не удалось.

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