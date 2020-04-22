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Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии

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В Якутии автомобиль, в салоне которого находились пятеро детей, ушел под воду. Это произошло из-за несанкционированного выезда на лед.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ГУ МЧС по Якутии, ЧП произошло на 440-м км реки Вилюй в 2 км от села Верхневилюйск. Всего в машине было семь человек. Одного ребенка спасти не удалось.

Остальных пострадавших доставили в ЦРБ Верхневилюйска. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

5 апреля автомобиль рыбаков провалился под лед на иркутском водохранилище. Мужчинам удалось выбраться из тонущей машины и спастись.

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