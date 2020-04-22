Два рыбака провалились под лед в Вологодской области

В Вологодской области два рыбака погибли, провалившись под тонкий лед. Тела мужчин извлекли из воды спасатели.

Трагедия произошла на озере Долгом. Вблизи населенного пункта Неклюдиха мужчины 1961 и 1962 годов рождения вышли на тонкий лед и провалились. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Тела погибших нашли и извлекли из воды спасатели. Проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ведутся поиски рыбака, который опрокинулся на лодке в районе Менделеевской дамбы. Мужчина пытался доплыть до берега, но ему не хватило сил.