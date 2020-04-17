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Спасатели нашли пропавшего рыбака в ЕАО

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В Биробиджанском районе Еврейской автономной области нашли одного из рыбаков, пропавших 16 апреля. Поиски второго мужчины продолжаются.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, 65-летний мужчина позвонил в службу спасения, когда понял, что заблудился в лесу. По его словам, он отправился вместе с другом-пенсионером на рыбалку, но ближе к ночи они потеряли друг друга из виду, у одного из них разрядился телефон.

Рыбак был найден утром 17 апреля после восьми часов поисков. Состояние его здоровья удовлетворительное. В ходе поиска было обследовано более 20 км лесной и болотистой местности.

Группа спасателей осталась на месте для продолжения поисков второго мужчины.

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