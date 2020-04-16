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Пропавшего в Хабаровске подростка нашли живым

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В Хабаровске найден подросток, пропавший в минувшее воскресенье, 12 апреля, в Железнодорожном районе города. Школьника обнаружили поисковики во дворе дома на улице Ворошилова в Индустриальном районе города. Он был в компании сверстников.

Как пишет ИА AmurMedia, 15-летний подросток пропал в ночь на воскресенье в квартале ДОС (Большой Аэродром). К розыскам подключился региональный поисково-спасательный отряд «Амур-Поиск».

По словам руководителя отряда Сергея Савельева, с мальчиком провели профилактическую беседу, остальное — дело родственников, психологов и полиции.

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