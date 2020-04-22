Рыбак погиб из-за опрокидывания лодки в Татарстане

В Татарстане ведутся поиски рыбака, который опрокинулся на лодке в районе Менделеевской дамбы. Предполагается, что мужчина утонул.

По данным очевидцев, житель республики рыбачил, когда лодка перевернулась. Мужчина оказался в воде. Он пытался доплыть до берега, но рыбаку не хватило сил. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На месте происшествия работают спасатели. Они ведут поиски рыбака.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения пяти рыбаков. Они отправились испытать новую моторную лодку, а затем перестали выходить на связь.