Боливарианская публика: почему Гуайдо отрицает контакты с властями

Сторонники Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо могли начать секретные переговоры на фоне вспышки коронавируса, ударившей по социально-экономической ситуации в стране. И хотя сообщения об этом появились в Reuters со ссылкой лишь на источники, а лидер оппозиции опроверг информацию, дыма без огня не бывает, уверены опрошенные «Известиями» эксперты . По их мнению, Гуайдо отрицает контакты, поскольку подобные встречи ранее не заканчивались удачно для оппозиции . К тому же так он рискует остаться без поддержки США . Между тем Международный валютный фонд уже объявил, что не будет рассматривать запрос Венесуэлы о предоставлении поддержки. Но, как отметили эксперты, от Каракаса не отворачиваются Россия и Китай, которые продолжают оказывать помощь стране во время эпидемии .

За семью печатями

Как утверждает Reuters, сторонники Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо начали вести секретные переговоры по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом агентству сообщили семь источников, представляющих обе стороны политического мира Венесуэлы. По их словам, диалог был начат из-за опасений, вызванных гиперинфляцией, нехваткой топлива и ужесточением санкций со стороны США .

Лидер оппозиции чуть позже в своем Twitter опроверг эту информацию. Гуайдо подчеркнул, что существует только одна возможная договоренность по спасению страны — формирование чрезвычайного правительства, которое могло бы получить доступ к международной помощи . Опроверг эту информацию и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Западному полушарию Майкл Козак.

Со стороны Николаса Мадуро официальных опровержений пока не было. На встрече с президентской комиссией 26 апреля он заявил, что сейчас время не для бесполезных боев, а для работы на общее благо. Как отметил венесуэльский лидер, это самый подходящий момент, чтобы объединиться .

— В конфликте всегда возможно, что противоборствующие стороны могут начать диалог, и это не всегда необходимо обнародовать, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт Университета имени Рафаэля Урданета в Венесуэле Хесус Кастелло Молледа.

По его словам, в Венесуэле оппозиционеры — единственные, кто не хочет мирного выхода из кризиса путем диалога, поэтому они отрицают подобные сообщения официально . К тому же, как подчеркнул политолог, представители оппозиции всегда выходят из-за стола переговоров с сомнительными результатами, поэтому радикальные сторонники Гуайдо это не одобряют. Информация о «секретных контактах» могла быть представлена внутренними противниками Гуайдо, отметил эксперт.

— Правительство Венесуэлы хочет таким образом доказать: если оно смогло сепарировать часть оппозиции от стратегии, разработанной политическими лидерами США, та же участь может ждать и «венесуэльских марионеток» во главе с Леопольдо Лопесом и Гуайдо, которые непосредственно находятся под контролем Штатов , — заявил «Известиям» испанский международный аналитик Хосе Антонио Эдиго.

Тем не менее, учитывая давление со стороны администрации Дональда Трампа на правительство Венесуэлы, было бы удивительно, если бы сейчас начались переговоры между самими Мадуро и Гуайдо, добавил он.

Проект ковбоев

В конце марта минюст США выдвинул обвинения против Николаса Мадуро и 14 чиновников Венесуэлы. По их версии, венесуэльский лидер содействовал поставкам в США наркотиков силами ФАРК («Революционные вооруженные силы Колумбии») на протяжении 20 лет. Власти США также объявили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.

«Эти ковбои предлагают деньги за людей, которые лишь защищают свой народ… не связывайтесь с нами, иначе вы почувствуете боливарианскую ярость», — процитировала El Periódico ответ Мадуро на обвинения.

Позже США обнародовали свой план восстановления Венесуэлы . 31 марта американский госсекретарь Майк Помпео представил Reuters условия «Рамочной программы демократического перехода» для республики. Согласно задумкам Вашингтона, в стране должно быть создано временное правительство из членов Национальной ассамблеи, которое признает и Мадуро, и Гуайдо. В случае реализации этого пункта американская сторона обещала снять санкции с Венесуэлы .

«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки ни от одного иностранного правительства», — опубликовал в Twitter глава МИД страны Хорхе Арреаса ответ на предложение США.

В начале апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает масштабную борьбу против наркокартелей на фоне пандемии, особо подчеркнув направленность этой операции против Боливарианской Республики.

— Венесуэла уже обучена противостоять жестоким санкциям и блокадам, организованным североамериканским империализмом, в отличие от других латиноамериканских и даже европейских государств , — заявил «Известиям» Хосе Антонио Эдиго.

К тому же, по словам аналитика, Китай и Россия не собираются отказываться от поддержки республики, что помогает государству сопротивляться давлению.

— Несмотря на поддержку РФ и КНР, при постоянной прямой угрозе со стороны правительства США страна находится в чрезвычайном положении, когда 90% населения испытывают трудности с приобретением продовольствия , — отметил в разговоре с «Известиями» Хесус Кастелло Молледа.

«Помощь от дьявола»

Экс-губернатор штата Лара Анри Фалькон опубликовал 25 апреля видео, на котором жители выстраиваются в тесные километровые очереди, чтобы добыть еды, нарушая карантин во время распространения COVID-19 .

К счастью, пока в Венесуэле нет катастрофического числа больных. На 28 апреля зарегистрировано 329 случаев заражения и 10 летальных исходов. Но гуманитарный кризис и отсутствие доступа к продуктам могут изменить ситуацию . К тому же в конце прошлой недели в штатах Боливар, Монагас, Мерида и Трухильо уже вспыхнули протесты. Президентский комиссар по международным отношениям оппозиционного правительства Хулио Борхес сообщил, что причиной беспорядков стали нехватка еды, а также отсутствие бензина.

— Еще до коронавируса Венесуэла представляла собой страну, которую съедают метастазы, а предстоящий кризис по завершении эпидемии будет куда серьезнее, чем Великая депрессия , — заявил «Известиям» венесуэльский политолог и экономист Гильберто Карраскеро-Наранхо.

Он отметил, что биржевые котировки WTI уже «проваливались» до минус $37, нефть на спотовом рынке находится между $10 и $20, а в Венесуэле тем временем ее цена ниже себестоимости добычи.

Еще 19 апреля в эфире радиостанции AM 750 Николас Мадуро заявил, что «принял бы помощь даже от дьявола, если бы это пошло на пользу здоровью людей» . За месяц до этого Международный валютный фонд объявил, что не будет рассматривать запрос Венесуэлы о предоставлении $5 млрд, которые предполагалось направить на борьбу с распространением вируса. Причина кроется в том, что не все члены международного сообщества признают правительство президента Николаса Мадуро .

— Единственный выход при таком сценарии у Венесуэлы — это мирное урегулирование путем организации выборов, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Хесус Кастелло Молледа.

Согласно конституции, выборы в Национальную ассамблею должны пройти в этом году, однако из-за коронавируса Николас Мадуро не исключил в интервью AM 750, что голосование могут перенести.

И пока политическая борьба между Мадуро и Гуайдо приобретает новые формы, а участие в ней США становится всё более открытым, простым жителям Каракаса может не хватить мыла и воды в больницах, судя по данным ООН.