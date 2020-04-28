ООН прогнозирует исторический уровень безработицы в мире. Из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года рабочих мест могут лишиться почти 200 млн человек по всему миру. Согласно апрельскому докладу ООН, больше всего пострадают малые и средние предприятия, фермеры и самозанятые граждане. В России уровень безработицы может вырасти в шесть раз. По данным Института социальной политики, число зарегистрированных безработных в стране составит 5,3 млн человек.