Совещание Путина с главами регионов. Трансляция

Президент России Владимир Путин начал совещание в режиме видеоконференции с главами регионов и правительством. В начале совещания запланировано выступление главы государства с оценкой ситуации с коронавирусом в стране.

27 апреля пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что губернаторы должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса. Правительство определило срок их выполнения — до 28 апреля.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом число новых случаев за последние сутки — 6411. За сутки 72 пациента с коронавирусом скончались. Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.

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