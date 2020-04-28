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Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность

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Доходы среднего класса в России могут упасть до уровня бедности из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Такое мнение высказал 27 апреля ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

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«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — сказал ректор ВШЭ в интервью телеканалу РБК.

По его словам, прежде всего это коснется людей, которые работают в сфере услуг.

В соответствии с прогнозом, который сделали в ВШЭ, при базовом сценарии развития ситуации с пандемией уровень безработицы в России в текущем году составит 8%, причем в основном это касается индивидуальных предпринимателей. Если корпоративный сектор экономики потеряет в 2020 году 700 тыс. сотрудников, то некорпоративный — около 1,5 млн человек. В то же время после окончания пандемии восстановление будет идти быстрее именно у некорпоративного сектора.

При неблагоприятном сценарии безработица составит 9,5% в текущем году, в 2021 году — до 9,8%, а восстановление начнется в 2022 году.

Кузьминов также отметил, что во всем мире в сложившихся условиях наблюдается готовность пожертвовать экономическим ростом ради спасения жизней. По его словам, мировое сообщество впервые остановило свою экономику и пошло на потерю 5-7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы пожилые люди и люди с хроническими болезнями прожили дольше.

Ранее в этот же день сообщалось, что Организация объединенных наций (ООН) спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии: во втором квартале 2020 года 195 млн человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса. Согласно их прогнозу, больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

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