В Госдуме предложили продавать маски и антисептики в автоматах на вокзалах и в ТЦ

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев предложил продавать маски и дезинфицирующие средства для рук через вендинговые автоматы в ТЦ и на вокзалах. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили «РИА Новости».

Соответствующие письма Свищев адресовал премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

По словам депутата, ношение масок в местах скопления людей является важной и необходимой мерой защиты от коронавируса. Кроме этого, он отметил возросший спрос на средства индивидуальной защиты среди горожан, пишет телеканал «360». В этой связи Свищев предложил запустить продажу масок и санитайзеров в торговых автоматах в магазинах, на вокзалах и иных местах скопления людей.

Кроме того, Свищев предложил раздавать маски и средства для дезинфекции людям в местах массового скопления и после окончания пандемии. Он отметил, что данное решение уже успешно реализуется в европейских государствах, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В своем обращении депутат попросил рассмотреть его предложение на предмет возможной реализации в столице и других российских регионах.

27 апреля сообщалось, что Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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