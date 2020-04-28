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Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 66 тысяч

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В Бразилии количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 66 501. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав страны.

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По данным бразильского ведомства, за сутки в стране коронавирус диагностировали у 4613 человек, пишет RT. Почти 50% заболевших (33 022) выявили в Юго-Восточном регионе страны, где расположены штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс, пишет сайт aif.ru.

По последним данным, 4543 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, уточняет «Газета.ру». Согласно данным минздрава, смертность от COVID-19 в Бразилии составляет 6,8%.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 3 млн человек, более 208 тыс. пациентов скончались.

16 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения страны Энрике Мандетту на фоне разногласий по борьбе с пандемией коронавируса. Мандетта был одним из сторонников социальных ограничений в Бразилии и поддерживал решения губернаторов о закрытии школ и предприятий из-за распространения инфекции.

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