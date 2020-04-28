Обязательную регистрацию смарфтонов могут ввести в России с 2021 года

С 1 июля 2021 года в России моежт появиться обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI), пишет 28 апреля «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий законопроект.

По данным издания, в настоящее время документ находится на согласовании в администрации президента, после чего поступит в Госдуму.

Первые проект закона был разработан в 2019 году и предполагал регистрацию мобильных телефонов по IMEI их импортерами. То есть при покупке смартфона за рубежом гражданин должен будет его зарегистрировать.

Для новых устройств процедура будет платной – около 100 рублей. В доработанной версии законопроекта отмечается, что устройства, которые используются в РФ на момент вступления документа в силе, зарегистрируют бесплатно.

При совпадении IMEI с другим номером или отказа от регистрации мобильный оператор сможет заблокировать телефон, говорится в материале.

Мера призвана помочь с кражами и ограничить в непрямые поставки смартфонов, что в интересах официальных дистрибуторов.

Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС).

«Коммерсант» отмечает, что продавцы и производители в целом поддержали инициативу, отметив эффективность такой меры в других странах.

22 апреля «Известия» писали, что « серый» рынок смартфонов в России с января сократился на 70–80%. Больше всего это коснулось iPhone — объем нелегально ввезенного товара снизился на 90%.