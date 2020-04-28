Прямой эфир

Обязательную регистрацию смарфтонов могут ввести в России с 2021 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 июля 2021 года в России моежт появиться обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI), пишет 28 апреля «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий законопроект.

По данным издания, в настоящее время документ находится на согласовании в администрации президента, после чего поступит в Госдуму.

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%
Ослабление курса рубля и пандемия коронавируса приведут к падению продаж гаджетов

Первые проект закона был разработан в 2019 году и предполагал регистрацию мобильных телефонов по IMEI их импортерами. То есть при покупке смартфона за рубежом гражданин должен будет его зарегистрировать.

Для новых устройств процедура будет платной – около 100 рублей. В доработанной версии законопроекта отмечается, что устройства, которые используются в РФ на момент вступления документа в силе, зарегистрируют бесплатно.

При совпадении IMEI с другим номером или отказа от регистрации мобильный оператор сможет заблокировать телефон, говорится в материале.

Мера призвана помочь с кражами и ограничить в непрямые поставки смартфонов, что в интересах официальных дистрибуторов.

Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС).

«Коммерсант» отмечает, что продавцы и производители в целом поддержали инициативу, отметив эффективность такой меры в других странах.

22 апреля «Известия» писали, что « серый» рынок смартфонов в России с января сократился на 70–80%. Больше всего это коснулось iPhone — объем нелегально ввезенного товара снизился на 90%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество проверило смартфоны на безопасность личных данных
Роспотребнадзор предупредил об опасности гаджетов для детей на самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020